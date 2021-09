Notte da incubo a Fiumicino, affonda un peschereccio nel Porto canale

Notte da incubo per il Roma8194 “Maria”, uno dei pescherecci della flotta di Fiumicino. Intorno alle 2,30 il natante ha iniziato a imbarcare acqua fino ad affondare.

Il capitano ha tentato disperatamente di utilizzare delle cime per mettere in sicurezza l’imbarcazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Il peschereccio sembrerebbe fosse stato da poco ristrutturato, in un cantiere all’estero; lavori di ammodernamento e, a quando si apprende (ma sono dati da confermare), lavori anche alla chiglia.

Era rientrato da pochi giorni a Fiumicino, poi il dramma. Questi episodi succedono quando ci sono forti mareggiate, e nella notte il mare ha fatto la voce grossa.

A causa del mare grosso, anche altre imbarcazioni sono state sballottate stanotte, per fortuna (almeno loro) senza conseguenze funeste.

Resta il problema del porto canale che, stretto dai lavori di messa insicurezza con le parancole per evitare il rischio esondazione, ha praticamente creato un effetto imbuto: che “collegato” al fondale rialzato per il mancato dragaggio del fondo del fiume, crea un mix pericolosissimo.

In attesa dell’antemurale del nuovo porto commerciale, che dovrebbe ospitare la darsena pescherecci, si vive con fiato sospeso ogni mareggiata.

