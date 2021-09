Tennis WTA, Jasmine Paolini trionfa in Slovenia: “Talmente felice da non crederci..”

Portorose si tinge di azzurro e del sorriso di Jasmine che fa splendere il sole, sotto un cielo scuro. L’azzurra conquista il suo primo trofeo WTA di tennis, aggiudicandosi il “Zavarovalnica Sava Portoroz”. La competizione, con un montepremi di oltre 230 mila euro, è andata di scena sul cemento della città slovena.

E’ una storica vittoria per la Paolini giovanissima e talentuosa. Nella sua prima sfida nel torneo delle professioniste, alza il trofeo emozionatissima e incredula al termine del match: “Sono talmente felice che fatico a trovare le parole in questo momento – riporta ‘We are tennis’ su Facebook – era un sogno fin da piccola vincere un torneo WTA, questo è un giorno davvero speciale”. E speciale è l’atleta che sale al numero 64 in classifica. Tre ore di ritardo la finale disputata con la statunitense Alison Riske, numero 38 e favorita.

E’ stata l’azzurra invece a trionfare nei giorni in cui l’Italia primeggia nel mondo dello sport in tutto il globo. Si affianca anche Jasmine ai successi di queste ore. Nella finale giocata con grinta e determinazione il risultato a favore dell’azzurra è stato di 7-6(4) 6-2.

(foto@WeAreTennis/Facebook)

