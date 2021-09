Al Centro Leonardo apre l’ipermercato Emisfero: il 23 settembre l’inaugurazione

Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, continua le sue operazioni di rinnovamento e rilancio. Dopo il recente restyling che ha reso il concept sempre più in linea con i nuovi format di interazione e intrattenimento, il Centro Leonardo è lieto di annunciare l’apertura del nuovo ipermercato Emisfero, gruppo Unicomm S.r.l., all’interno della galleria commerciale, il prossimo giovedì 23 settembre.

L’inaugurazione, prevista alle ore 08:30, avverrà in presenza del direttore del Centro Commerciale Leonardo, Gianpiero Campoli, l’Asset Manager di General Real Estate, Stefano Pessina, il fondatore di Unicomm Srl, Marcello Cestaro, e il direttore commerciale di Unicomm e A.D. di GMF, Giancarlo Paola.

La nuova area commerciale si svilupperà su 4.700 metri quadrati, offrendo alla clientela un vasto assortimento, di grande qualità che spazia tra: vini e birre, macelleria con laboratorio interno, il pane fresco impastato e sfornato in loco, la gastronomia, la pescheria, la tavola calda e un’ampia scelta di specialità etniche, alimenti per celiaci, surgelati e latticini. Non mancheranno i reparti libri, cancelleria, giocattoli, abbigliamento, casalinghi, tessile casa, ferramenta, accessori auto, tecnologia ed elettrodomestici, a cui si aggiungono la parafarmacia e la profumeria.

“E’ motivo di grande soddisfazione per noi essere riusciti in poco tempo a reintegrare, un’attività commerciale fondamentale all’interno del nostro centro. Siamo certi che il nuovo ipermercato Emisfero, sarà in grado di soddisfare la nostra numerosa e affezionata clientela, diventando un punto di riferimento per tutti i residenti del quadrante di Parco Leonardo. Di fatto un grande segnale di rilancio economico e sociale per il territorio di Fiumicino. Non a caso, da tempo, il Centro Commerciale Leonardo si sta contraddistinguendo con un ‘modus operandi’ (fra iniziative, sociali e solidali), dove lo spirito comunitario è l’obiettivo principale. Questa nuova apertura ne è la riprova”, il commento del direttore del Centro Commerciale Leonardo, Gianpiero Campoli.

Centro nevralgico dell’area ovest di Roma intorno a Fiumicino e area di interesse per i residenti del quartiere di Parco Leonardo, da sempre il Centro Leonardo, è costantemente impegnato nel garantire alla sua clientela il meglio di ciò che un centro commerciale possa offrire fra shopping e svago.

“L’inaugurazione del nuovo ipermercato Emisfero, prevista per il prossimo 23 settembre, è la dimostrazione concreta dell’impegno costante della proprietà. Un impegno che siamo lieti stia dando nuova linfa vitale in termini socio economici sul territorio di Fiumicino che ha accolto questa nuova apertura con grande slancio ed entusiasmo“, le parole di Stefano Pessina, Asset Manager di General Real Estate.

