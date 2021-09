Alitalia, Califano: “Servono misure certe per salvaguardare i posti di lavoro”

Roma – “Sul futuro dei lavoratori Alitalia servono chiarezza e misure concrete. Parliamo della vita di migliaia di persone, il 90 per cento dei quali vive nella Provincia di Roma, e delle loro famiglie. C’è preoccupazione per l’impatto occupazionale di tantissimi nostri concittadini. In un momento delicato come questo, in cui le parti stanno dialogando tra loro, fare annunci sarebbe fuori luogo”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Ma su una cosa dobbiamo essere tutti d’accordo, sennò non si va molto lontani: bisogna tutelare i posti di lavoro. Inutile girarci troppo intorno. Io non voglio sostituirmi a nessuno. Ma in questa partita si deve partire tutti da un concetto chiave: basta tagli al personale, basta ‘diete dimagranti’ che si trasformano sempre in totali fregature per i dipendenti”.

“L’ho detto mille volte, l’Italia è un grande Paese e come tutti i grandi Paesi ha bisogno di una compagnia di bandiera forte e competitiva, che segua logiche imprenditoriali, per carità, ma non quelle che ci hanno spiattellato fino a oggi, in cui a pagare sono sempre gli stessi. Nuovi e ambiziosi piani industriali sì, nuovi tagli al personale assolutamente no”, conclude.

