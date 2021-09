Civitavecchia, rocambolesco incidente sull’Aurelia: un ferito

Ieri sera, 20 settembre 2021, alle 22 e 30 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un rocambolesco incidente stradale avvenuto in via Aurelia nord, nelle immediate vicinanze del cimitero.

Le cause dell’impatto sono tutt’ora in corso di accertamento. I Vvf giunti sul posto, si sono immediatamente sincerati sulle condizioni di salute di uno dei conducenti coinvolti nello scontro, affidandolo alle cure del personale sanitario.

In seguito hanno messo in sicurezza le autovetture coinvolte. Tanto spavento per i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Civitavecchia.

