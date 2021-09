Consulta delle periferie, Bordoni: “Strumento strategico per riqualificare i quartieri di Roma”

Roma – “Ho approfondito la mia proposta di una ‘Consulta delle periferie’ con gli amici delle associazioni e dei consorzi di autorecupero, realtà importantissime per un’economia sostenibile che vuole riqualificare il territorio con gli strumenti urbanistici previsti dalle normative”.

Lo dice Davide Bordoni, consigliere e candidato della Lega alla Assemblea Capitolina, a margine di un incontro elettorale, spiegando: “L’idea di una Consulta delle periferie punta a far ripartire tutta una serie di attività amministrative e a forte indirizzo politico per valorizzare i quartieri meno centrali di Roma, anche avviando nuovi lavori pubblici. Dobbiamo declinare la sostenibilità, oltre che nella dimensione ambientale, anche in quella economica e sociale e migliorare così la qualità della vita dei cittadini romani. Tutto quello che sindaci come Marino e Raggi per anni si sono scordati di fare. Nonostante la Consulta sia prevista dallo Statuto di Roma Capitale”.

“La Consulta delle periferie sarà uno strumento strategico per monitorare esigenze e bisogni delle periferie e soprattutto per ascoltare e dialogare con il mondo delle associazioni per recepire le loro proposte”, conclude Bordoni.

