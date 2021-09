“Lazio, terra di sport”: dalla Regione 8 milioni per impianti e sostegni all’attività sportiva

Regione Lazio – Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato oggi pomeriggio, 21 settembre 2021, nella sede della SS Romulea a Roma ‘Lazio, terra di sport. Impianti, sport a scuola, inclusione: le azioni della Regione Lazio per la promozione dell’attività sportiva”. Nel corso dell’evento aperto da Roberto Tavani, delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio, sono stati illustrati gli investimenti della Giunta regionale per promuovere e garantire la pratica sportiva a tutti i livelli.

Un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro per misure destinate a tre grandi beneficiari:

1. Le ASD e SSD – associazione sportiva dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che rischiavano seriamente di chiudere per colpa della crisi economica generata dal Covid;

2. Le scuole, nello specifico gli istituti comprensivi (da 6 a 13 anni);

3. Le famiglie che, purtroppo sempre a causa della crisi pandemica, sono state costrette a ridurre e tagliare i consumi, e tra queste spese rientrano anche quelle concernenti la pratica sportiva.

Ai ristori e alle misure per la ripartenza messi in campo dalla Giunta Zingaretti nel corso dell’emergenza Covid, si aggiungono quattro nuove importanti misure specifiche.

Le 4 misure

1. 6 milioni di euro per gli impianti sportivi. Il bando uscirà a metà ottobre per supportare il più possibile il miglioramento dell’impiantistica pubblica e privata sul territorio.E’ previsto infatti un programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti per avere strutture nuove, accessibili e in piena sicurezza. Le risorse sono state ripartite in ogni provincia in base alla densità abitativa. Saranno finanziate le strutture che non hanno beneficiato di alcun contributo negli ultimi tre anni, con un sostegno fino a 50 mila euro a fondo perduto. A Roma per esempio andranno quasi 3 milioni del nuovo bando con cui sarà possibile riqualificare almeno 60 impianti.

2. 1,3 milioni per i buoni sport. Una misura che in questi anni abbiamo promosso, anche durante la pandemia. Sono in tutto più di 6.500 i buoni e voucher sportivi erogati per garantire la pratica sportiva ai ragazzi e alle famiglie in difficoltà economica, anziani e persone con disabilità e per sostenere le associazioni sportive che portano lo sport sul territorio. La Regione Lazio ha già stanziato 300mila euro per far scorrere la precedente graduatoria e dare la possibilità a chiunque ne avesse fatto domanda di ricevere i buoni sport. E’ partito l’invio di altri 723 buoni sport ad altrettante famiglie. E’ inoltre uscito questa mattina il nuovo bando con il quale saranno erogati ulteriori 2.300 buoni sport.

3. 100 mila euro per almeno 20 progetti per lo sport paralimpico. Con il nuovo bando, che uscirà entro la fine del mese, si interviene in maniera ancora più mirata per sostenere l’associazionismo di base, affiliato al Comitato Italiano Paralimpico, che organizza manifestazioni sportive paralimpiche sul territorio regionale. Saranno dati maggiori punteggi ai progetti che creano sinergie con le realtà sociali, le scuole e le associazioni per manifestazioni che possono svolgersi fino alla primavera del 2022.

4. ‘Scuola di squadra’: 1 milione di euro per 500 istituti per l’acquisto di attrezzature sportive. L’iniziativa, visto il successo ottenuto, viene replicata al fine di offrire in questa edizione la possibilità agli istituti comprensivi di rinnovare la loro dotazione sportiva. Nell’edizione precedente di ‘Scuola di squadra’ la Regione ha già dotato oltre 230 scuole secondarie di secondo grado pubbliche del Lazio di quasi 30.000 attrezzature di ogni genere e kit sportivi. In questa edizione il progetto si rivolgerà agli istituti comprensivi pubblici coprendo la fascia di età tra 6 e 13 anni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio