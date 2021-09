Pomezia, piazza Indipendenza chiusa al traffico la domenica: al via la sperimentazione

Pomezia – L’iniziativa viene lanciata in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile e prevede la chiusura al traffico veicolare di piazza Indipendenza per tutte le domeniche a partire dal prossimo 26 settembre e fino al 31 dicembre 2021, dalle 10.00 alle 20.00. Grazie ai dissuasori a scomparsa installati in via Roma (intersezione con largo Plinio) e in via Virgilio (intersezione con via Guerrazzi), il centro storico avrà ogni domenica una grande area pedonale che collega piazza Indipendenza ai giardini Petrucci.

“Le domeniche a piedi sono un’assoluta novità per Pomezia – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Si tratta di un progetto a cui teniamo molto perché abbraccia la nostra visione di Città del futuro: moderna, ecologica e a misura di tutti. Con la chiusura al traffico di piazza Indipendenza trasformiamo il centro storico in un’unica grande area pedonale, a disposizione di grandi e piccoli, disincentivando l’utilizzo delle auto, valorizzando lo spirito di partecipazione e aggregazione che già vede la piazza come cuore della vita cittadina e promuovendo la ripresa economica e sociale della comunità”.

