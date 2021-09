Ufficio Anagrafe, dal 1 ottobre apre anche a Tor San Lorenzo: i nuovi orari

Ardea – “Come vi avevo anticipato qualche giorno fa, abbiamo intenzione di mettere a disposizione dei cittadini anche la nuova delegazione di Tor San Lorenzo per il servizio anagrafico (leggi qui). La nostra programmazione era di dare il via a questa operazione con il nuovo anno”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Invece, siamo riusciti ad anticipare i tempi e vi confermo che a partire dal 1 Ottobre 2021, l’anagrafe sarà aperta a Tor San Lorenzo il Martedì ed il Giovedì. Tutti i cittadini che avevano già preso appuntamento dovranno recarsi, quindi, alla nuova delegazione e non a via Salvo D’Acquisto, rispettando l’orario indicato sulla propria prenotazione”.

“Come avrete notato – conclude l’Assessore -, sul TuPassi sono comparsi due nuovi bottoni per prenotarsi all’anagrafe (“Carte identità e certificati Via Salvo D’Acquisto” e “Carte identità e certificati Tor San Lorenzo”): in questo modo i cittadini potranno scegliere dove recarsi, in base alla vicinanza. A breve ulteriori aggiornamenti sull’ufficio tecnico”.

