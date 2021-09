Agricoltura, Di Giovanni (M5S): “Settore agricolo strategico per Roma”

Ostia – “Con il piano Agrifood, il Comune di Roma ha accolto gran parte delle proposte pervenute dagli agricoltori romani, per dare slancio al comparto e all’intera filiera. Stiamo parlando di un settore strategico per la Capitale, che conta di circa 58mila ettari di suolo agricolo, che va sostenuto ed è per questo che con l’adesione ai nuovi bandi europei e con politiche strategiche mirate bisogna puntare ad un rilancio che veda le aziende protagoniste, in linea con le direttrici del G20 Agricoltura che si è appena concluso a Firenze”. Lo dichiara in una nota Antonino Di Giovanni, candidato al Comune di Roma per il M5S e capogruppo uscente del X Municipio.

“Il piano Agrifood – continua Di Giovanni – mira a mettere al centro delle politiche strategiche per la trasformazione della città, tutto il comparto e la filiera agricola, prevedendo forme di riduzione fiscali per chi si occupa di ridurre lo spreco alimentare. Dall’apertura dello Sportello unico per le attività agricole, che permette di semplificare la burocrazia connessa a tutto il settore, sono stati fatti passi in avanti significativi per agevolare al massimo, di concerto con i nuovi sistemi autorizzativi posti in essere nel 2020 dalla Regione Lazio, le imprese agricole”.

“Dobbiamo continuare su questa strada – conclude Antonino Di Giovanni – di rilancio delle Aziende Agricole di Roma Capitale, che rappresentano, tra le altre cose, luoghi ideali per sperimentazioni nel settore agroalimentare, anche mediante la creazione di un parco agrisolare e lo sviluppo già avviato di coltivazioni e produzioni biologiche”.

