Emergenza rifiuti a Roma: Bordoni: “Una Ama ‘di quartiere’ per velocizzare gli interventi”

Roma – “Ho incontrato i lavoratori dell’Ama, per ascoltare le loro esigenze e i loro problemi, dopo che Raggi li ha usati come capro espiatorio della sua fallimentare gestione dei rifiuti”.

Lo dice Davide Bordoni, consigliere e candidato della Lega all’Assemblea Capitolina, che aggiunge: “Durante la pandemia, Raggi e i suoi manager hanno scaricato le colpe di una amministrazione inefficiente sui lavoratori che intanto però continuavano a portare avanti la raccolta dei rifiuti, nonostante la carenza di personale e di mezzi”.

“Ora l’epoca del dilettantismo in politica è finita. Bisogna coinvolgere i lavoratori in un piano serio di rilancio aziendale. Durante l’incontro di ieri è emersa la proposta di creare una ‘Ama di quartiere’, su base municipale, per velocizzare gli interventi e avvicinare l’azienda ai territori”.

“È un’ottima idea e come consigliere della Lega mi batterò per realizzarla nel nuovo governo della città. Dobbiamo tutelare i livelli occupazionali in Ama, garantire il riconoscimento dell’anzianità di servizio, della professionalità acquisita nel tempo, del lavoro domenicale e dei servizi di manodopera aggiuntiva. Serve un piano serio di rilancio delle partecipate, puntando su investimenti, efficienza e innovazione”, conclude Bordoni.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo