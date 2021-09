Latina, nascondeva in casa cocaina e hashish: 43enne in manette

Latina – I Carabinieri del Nor – sezione radiomobile- di Latina, nell’ambito di servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 43enne romeno.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi 14 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina” suddivisa in dosi, nonché di complessivi 4 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Rieti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

