Pomezia, degrado nelle case popolari: arriva la svolta per gli abitanti di via Singen

Pomezia – Uno spiraglio di luce è giunto per gli abitanti di via Singen a Pomezia, dopo aver vissuto per due anni gravi disagi a causa di una conduttura guasta che ha portato il palazzo a diventare una vera e propria “fogna” a cielo aperto (leggi qui).

“Gli inquilini delle abitazioni Ater di via Singen avevano più volte esposto la loro esasperazione – si legge in una nota dell‘Associazione Pomezia Aiuta – per il degrado che stavano vivendo senza mai essere presi in considerazione dall’Ater. Un vero dramma causato non solo dall’ odore nauseabondo provocato dall’ acqua che ininterrottamente allagando tutto arrivava fino alle fondamenta, ma anche dalle suddette acque di scarichi che hanno portato enormi danni e problemi igienico-sanitari” .

“Il tutto finalmente resterà un brutto ricordo” hanno detto alcuni residenti della Torre B scala E di via Singen 30, che ringraziano di cuore l’associazione, punto di riferimento sul territorio e che “in questi due anni si è impegnata a fare da tramite con l’Ater intervenendo con lettere solleciti e quant’altro, fino ad ottenere una risposta concreta, ossia l’intervento risolutivo da parte di una ditta appaltatrice incaricata dall’Ater”, si legge ancora nella nota.

La rappresentante di “Pomezia Aiuta” Maria Dimasi ha sottolineato “l’importanza di non lasciare

indietro nessuno”, ribadendo la presenza dell’associazione sul territorio con azioni concrete come ad esempio l’accreditamento pacco viveri, lo sportello antiviolenza donna, e un importante progetto di Benessere per i più deboli, mettendo inoltre a disposizione anche un numero numero verde 800.59 2484.

