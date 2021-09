San Felice Circeo, aveva allestito un “market” della droga in casa: 28enne in manette

San Felice Circeo – Nella serata di ieri, a San Felice Circeo, i carabinieri del locale comando stazione, nell’ambito di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , un 28enne originario di Sezze.

In particolare il 28enne, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33,5 grammi di cocaina, 3,8 grammi hashish, 10,7 grammi di mannite, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 710 euro in contanti ritenuta provento di spaccio.

Nel medesimo contesto investigativo i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà, di un21 enne di Sabaudia, trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 3 dosi di cocaina pari a 1,5 grammi, 3,6 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto nel proprio domicilio, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo