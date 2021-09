Turismo sostenibile da a Latina a Minturno: al Circeo arriva il progetto di Enea

San Felice Circeo – Ieri sera, 21 settembre 2021, nell’area consiliare del Comune di San Felice Circeo, l’Enea, nell’ambito del progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”, ha presentato una serie di soluzioni tecnologiche innovative per la sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali nel settore costiero e balneare.

E’ un progetto sviluppato in collaborazione con Ecofibra srl, Sperlonga Turismo, Porto di Sperlonga srl, il consorzio Mare di Fondi ed il Comune di San Felice Circeo, finalizzato a promuovere buone pratiche per il turismo sostenibile.

L’iniziativa prevede il recupero della Posidonia oceanica, una pianta marina che si deposita in grandi quantitativi sugli arenili mediterranei e che può essere utilizzata per vari scopi, una volta raccolta ed essiccata. Attraverso questo processo è possibile creare arredi balneari ed elementi per i parchi giochi dei bambini su spiaggia; inoltre, rimuovendo dal bagnasciuga la Posidonia e altri residui, aumenta la superficie emersa degli arenili, fatto rivelatosi strategico durante la pandemia con l’incremento degli spazi per gli utenti.

“Questa iniziativa – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – rafforza il nostro rapporto con l’Enea. Da alcuni anni, stiamo lavorando assieme con grande soddisfazione a progetti di tutela del nostro territorio, attraverso lo sfruttamento di risorse rinnovabili, utilizzabili per elementi di arredo o per la creazione di corrente elettrica: un esempio è il progetto europeo ‘Blue Deal’ (BLUe Energy DEployement ALliance), open innovation nata per individuare soluzioni per sfruttare l’energia creata dal moto ondoso dei mari.”

“L’area che va da Latina a Minturno è tra quelle individuate a livello nazionale dall’Enea per la divulgazione del progetto ES-PA – spiegano Barbara Di Giovanni e Sergio Cappucci di Enea – . Coinvolgeremo le principali località balneari del territorio e sono pronti nuovi prodotti ecosostenibili destinati al turismo. Il Circeo si è rivelato strategico promuovendo nel 2020 la prima spiaggia green e predisponendo per i prossimi anni lo sviluppo del nuovo lungomare, un’area green dove la posidonia sarà la fonte rinnovabile di diverse attività”.

(Il Faro onlie)