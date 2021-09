Vela, il 25 e 26 settembre la 16ma edizione del Trofeo Incarbona a Ostia e Fiumicino

Fiumicino – Nei giorni 25 e 26 Settembre 2021 e 3 Ottobre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 circa, si svolgerà la manifestazione sportiva “16° Trofeo Incarbona“, nei tratti di mare antistanti il litorale del Comune di Roma, in località Ostia Lido e Fiumicino.

“La competizione si svolgerà su uno dei due campi di regata, deciso in funzioni delle condizioni meteo marine”, si legge nell’ordinanza della Guardia Costiera.

Clicca qui per leggere l’ordinanza

A decorrere dalle ore 09:00 e fino alle ore 19:00, nei giorni 25 e 26 Settembre e 3 Ottobre 2021,

nella zona di mare in questione, come riportato nell’ordinanza, sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

(Il Faro online)