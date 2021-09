Vitinia, ruba alcolici in un supermercato ma nella fuga cade tra le braccia dei carabinieri

Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Acilia sono intervenuti in un supermercato di Vitinia dove un uomo di 41 anni, originario dell’Est Europa, aveva violentemente aggredito un dipendente dell’esercizio che lo aveva scoperto mentre stava tentando di occultare su di sé alcuni prodotti esposti negli scaffali.

Il ladro, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, si stava impossessando di alcune bottiglie di alcolici, nascondendole in un borsone; fermato dall’addetto alla sicurezza del negozio, lui ha reagito colpendolo con un pugno al volto, per poi darsi alla fuga.

Purtroppo per lui, proprio in quel momento, stava arrivando la pattuglia dei Carabinieri: i militari sono prontamente intervenuti, riuscendo ad immobilizzare l’esagitato e ad attivare i soccorsi per la vittima.

Il 41enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del supermercato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

