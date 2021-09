Ardea, asfalto e segnaletica nuova su via Pratica di Mare: conclusi i lavori di ripristino

Ardea – “Ultimati i lavori stradali di ripristino di via di Pratica di Mare”. Lo rende noto l’Amministrazione di Ardea.

“Infatti – si legge in una nota -, dopo il ripristino del manto stradale di tutto il tratto dal confine con Pomezia fino a Largo Milano (direzione Tor San Lorenzo), è stata ripristinata anche la segnaletica orizzontale, come indicato dal regolamento comunale”.

“Questa fase, purtroppo, in passato è stata spesso dimenticata e non effettuata come previsto dal regolamento comunale sui ripristini stradali: far rispettare queste regole significa mantenere le strade percorribili, funzionali e sicure anche a seguito degli interventi di manutenzione delle concessionarie di servizi (telefono, luce, gas, acqua)”.

“Effettuare i ripristini a regola d’arte tutela la rete viaria comunale e garantisce una durata maggiore del manto stradale a vantaggio dei cittadini. La nostra Amministrazione vigila continuamente affinché i concessionari rispettino il regolamento comunale sui ripristini stradali”.

