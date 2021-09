Avviato il servizio mensa a Ladispoli, Bitti: “Attività scolastica a pieno regime”

Ladispoli – “In questi giorni, con la partenza del servizio mensa, l’attività scolastica è ormai a pieno regime”. Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione Fiovo Bitti ha commentato i primi giorni dell’anno scolastico.

“Sono state settimane complicate – ha proseguito Bitti – durante le quali l’Amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con i dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi della nostra città, che ringraziamo per la collaborazione, con l’obiettivo di trovare sempre la migliore soluzione possibile per ridurre il disagio degli studenti e delle studentesse, delle loro famiglie e del personale che nelle scuole lavora.

Tornando alla mensa, l’aggiornamento del sistema informatico ha generato, in un certo numero di casi, un disservizio nella registrazione dei pagamenti. La situazione, fortunatamente, sta tornando alla normalità. Entro pochi giorni, i genitori, che ancora non lo hanno fatto, potranno formalizzare l’iscrizione dei propri figli. È bene ricordare che a nessun bambino o bambina potrà essere impedito di mangiare, anche in assenza di formale iscrizione. Ogni comunicazione differente da questa è da intendersi priva di fondamento.

Entro l’inizio di ottobre – ha concluso Bitti – sarà anche attivato uno sportello al pubblico per i casi più complessi relativi a presunti mancati pagamenti pregressi. Da ultimo si ricorda di comunicare alla Cirfood la necessità di fruire di diete speciali per questioni di salute o di ordine etico o religioso”.

