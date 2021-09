Civitavecchia accoglie Sport in Piazza: il 25 settembre a Piazza della Vita

Roma – “Coni e Regione, Compagni di sport” prosegue il suo percorso di promozione sportiva sul territorio della regione, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa della pratica sportiva per tutti in sicurezza. Sabato 25 settembre, arriva un nuovo appuntamento con “Sport in Piazza” a Roma, nello specifico nel Parco forte Ardeatino di via di Grotta Perfetta.

Il Villaggio dello Sport allestito per l’occasione, realizzato in collaborazione con il Municipio 8, con le Federazioni sportive, gli Enti di promozione e le associazioni sportive del territorio, sarà aperto dalle ore 16 alle 20 e consentirà ai cittadini di praticare gratuitamente canottaggio, badminton, scherma, bocce, pugilato, rugby, pallacanestro, arti marziali, ginnastica e calcio, sempre assistiti da tecnici qualificati.

Durante la manifestazione ci sarà anche l’opportunità per i cittadini di vaccinarsi senza prenotazione, grazie alla campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”, realizzata dal CONI Lazio in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la ASL Roma 2 e la FMSI CR Lazio.

Sabato 25 settembre, “CONI e Regione, Compagni di sport” sbarca anche a Civitavecchia con l’evento “Sport in Piazza”. Dalle 10 alle 20, senza sosta, in Piazza della Vita, oltre trenta associazioni sportive del territorio, insieme ai tecnici delle Federazioni sportive, saranno a disposizione dei cittadini per fargli vivere una giornata all’insegna della sana pratica sportiva.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale civitavecchiese, offrirà a tutti la possibilità di divertirsi praticando discipline sportive di ogni genere, dal canottaggio alla scherma, dal tennis alla pallavolo, dal basket alla ginnastica e così via. Durante l’intensa giornata, i giovani atleti delle associazioni sportive si esibiranno in saggi e sfide sportive.

