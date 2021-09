Demos: “Necessario realizzare il Parco Sportivo Comunale Ostia Ponente”

Ostia – “Non riusciamo a comprendere le motivazioni per cui il Comune di Roma, in questi anni, non è riuscito a realizzare un’opera importante come il Parco Sportivo Comunale Ostia Ponente. Eppure quest’opera possiede un progetto definitivo approvato da tempo ed in possesso dei relativi pareri idrogeologici rilasciati dagli Enti Regionali competenti”.

A parlare è Barbara Bassetti, esponente di Demos X Municipio, che in una nota aggiunge: “L’opera a scomputo che deriva da costruzioni residenziali e commerciali realizzate anni fa, è a carico del ‘Consorzio Ostia Ponente’ (circa 4.300.000 euro di oneri concessori)”.

“Sarà un nostro impegno mantenere alta l’attenzione e far aprire un tavolo di lavoro su questa situazione, in modo da ridare ai residenti di Ostia Ponente la possibilità di usufruire di un grande complesso sportivo comunale che comprende campo di calcio, di calcetto, campi polivalenti, percorsi e i relativi servizi”, aggiunge.

“Tutte le forze politiche devono comprendere l’importanza che ha lo sport nello sviluppo di una comunità. Oltre al benessere fisico, è fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi. Tramite lo sport si entra in contatto con valori importanti come l’amicizia, la solidarietà e si sviluppa la fiducia in sé stessi e verso gli altri”, conclude.

