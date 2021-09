Fiumicino, Coronas: “Assurdo alla scuola Segré: demolita la vecchia palestra, inagibile quella nuova”

Fiumicino – “Una situazione al limite del paradosso. Non ci sono altre parole per definire quello che sta succedendo alla scuola Segrè di via del Faro a Fiumicino. Gli alunni delle medie, infatti, non posso più svolgere le lezioni di educazione fisica in palestra“. Così, in una nota stampa, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino

“Il motivo? E’ molto semplice – spiega il Capogruppo -. La nuova palestra, tanto decantata dall’Amministrazione comunale, ancora non è stata resa fruibile agli alunni dell’istituto. Nel frattempo, quella vecchia è stata demolita per far posto a delle nuove aule. Il risultato? I ragazzi non possono svolgere l’attività motoria e si limitano a lezioni teoriche, perché, a causa dei lavori che interessano l’edificio, è stato interdetto loro anche l’utilizzo degli spazi esterni.

Ci chiediamo per quale motivo la nuova struttura non sia ancora disponibile visto che i lavori, stando a quanto ha affermato l’assessore Caroccia, sono stati ultimati a fine dicembre 2020. Possibile che, da quella data, il Comune sia ancora in attesa del collaudo del Genio civile per rendere operativa la struttura? E se, come sostiene sempre Caroccia, senza collaudo non è possibile consegnare la palestra nuova, non era possibile rimandare gli interventi previsti su quella vecchia?”.

“L’Amministrazione comunale – conclude Coronas – starà anche lavorando per ‘rendere le scuole sempre più belle e accoglienti’… ma sarebbe altrettanto bello se tutti questi spazi così accoglienti gli studenti li usassero veramente!“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino