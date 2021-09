Fiumicino, il Comune e Umana lanciano corsi di formazione online gratuiti: tutte le informazioni

Fiumicino – “L’assessorato al Lavoro, insieme ad Umana che opera all’interno del nostro Ente e per le persone del nostro territorio, ha attivato alcuni corsi online gratuiti che partiranno dal mese di ottobre e saranno fruibili da coloro che sono iscritti o intendono iscriversi allo sportello del Lavoro gestito, appunto, da Umana“. Lo dichiara l’assessora ala Formazione professionale Anna Maria Anselmi.

“Tranne nel caso dell’inglese, i corsi in programma forniranno delle competenze base e pertanto la frequenza è possibile per coloro che non abbiano già frequentato corsi dello stesso livello negli ultimi 6 mesi”, precisa Anselmi.

I corsi

– Inglese intermedio

Il corso si svolgerà in modalità online mediante piattaforma di e-learning e avrà una durata di 80 ore con orario 09.00-13.00 a partire da lunedì 27/09/2021 fino al 27/10/2021

– Addetto/a alla mensa

Il corso si svolgerà in modalità online e full time, con orario 09:00-13:00 / 14:00-18:00 a partire da lunedì 11/10/2021 fino al 15/10/2021

– Web marketing

Il corso si svolgerà in modalità online e full time, con orario 09:00-13:00 / 14:00-18:00 a partire da lunedì 11/10/2021 fino al 22/10/2021

Requisiti di accesso e iscrizione

I requisiti di accesso per iscriversi sono: essere inoccupati o disoccupati; possedere pc e collegamento internet. Inoltre, per iscriversi è necessario inserire propri i dati sul sito www.umana.it e scrivere una e-mail a sportello.fiumicino@umana.it indicando nome, cognome, mail, cellulare, codice fiscale, il corso al quale si intende partecipare e allegando il curriculum vitae.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino