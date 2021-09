Il 25 settembre a Fiumicino la terza tappa dell’Healiade-Ride4Hope

Fiumicino – Si è svolta in aula consiliare la presentazione della terza tappa della seconda edizione dell’HEALiade/Ride4Hope, ciclotour solidale per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica, organizzata dalla Fondazione Heal, in collaborazione con il Comune di Fiumicino e Altroconsumo.

La tappa di circa 10 km si svolgerà sabato 25 settembre tra le 9 e le 14 nelle località di Maccarese, Palidoro e Passoscuro. Sarà una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica, tramite la campagna #donaunkmallaricerca ospitata sul sito della Fondazione Heal al link www.progettoheal.com, e di promozione della mobilità sostenibile.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore allo Sport Paolo Calicchio, il consigliere regionale Gianluca Quadrana, Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus di Roma, Silvia Castronovi, Relazioni esterne Altroconsumo e Responsabile Regione Lazio, Simone De Biase, Fondatore della Fondazione Heal.

“Iniziative come questa di HEALiade/Ride4Hope – ha dichiarato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – oltre ad avere un valido fine solidale, sono un ulteriore strumento di valorizzazione del territorio e delle sue qualità ambientali, di vivibilità e solidarietà. Per questo come Comune l’abbiamo sposata con convinzione”.

“Ringraziamo la Fondazione Heal – ha aggiunto l’assessore Calicchio – per il suo impegno a favore della ricerca nella lotta contro i tumori celebrali in età pediatrica. Per la seconda volta gli organizzatori hanno scelto il nostro territorio per il ciclo tour solidale, andando a scegliere luoghi caratteristici del Comune da Maccarese a Passoscuro. La peculiarità di questa iniziativa solidale sta proprio nel saper coinvolgere le realtà associative del territorio, impegnate da anni nel volontariato, nella protezione civile o nel soccorso. Un impegno ribadito anche in questa seconda edizione di Healiade alla quale invitiamo i cittadini a partecipare, famiglie e bambini, bicicletta alla mano, pronte a pedalare per la ricerca e la solidarietà”.

