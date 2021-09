Mattarella all’Italia Team di Tokyo: “Siete stati squadra con l’intero Paese”

Roma – “Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi”. Un discorso conciso ma significativo quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato di fronte agli atleti dell’Italia Team olimpica e paralimpica. In platea anche il Presidente del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico, insieme al sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali.

Se quest’ultima ha insistito sul gioco di squadra azzurro, che è parte anche degli staff tecnici e medici, partendo dalle società sportive e dal nucleo famigliare dei campioni che poi conquistano trofei nel mondo, Mattarella ha sottolineato quella simbiosi umana e sportiva che l’intero Paese ha avuto con i loro rappresentanti olimpici e paralimpici a Tokyo.

Ha ricevuto il Tricolore firmato dagli azzurri Mattarella, sia dalla compagine olimpica che da quella paralimpica e ha sorriso, stretto mani e ringraziato coloro che hanno emozionato un intero Paese e che hanno fatto vivere una estate di successi a tutti i cittadini: “Grande estate per lo sport – ha detto – voi siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione. Avete sollecitato attenzione allo sport e la sua pratica”.

