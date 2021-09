McDonald’s assume Addetti alla Ristorazione

McDonald’s assumerà Addetti alla Ristorazione in Cucina e in Sala da inserire presso i ristoranti in Italia.

I Crew di cucina dovranno preparare prodotti dalla qualità eccellente, collaborare con i colleghi, gestire al meglio le richieste dei clienti e conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione; i Crew di sala, invece, dovranno accogliere i clienti e supportarli nella scelta dei diversi menù e far vivere loro un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti.

Gli addetti alla ristorazione dovranno essere in possesso del diploma ed avere flessibilità, spiccato orientamento al cliente, ottime doti relazionali e orientamento al teamworking. Le altre assunzioni che McDonald’s effettuerà riguardano Gestori del Ristorante, con flessibilità, proattività, buone capacità organizzative, attitudine a lavorare in gruppo, buona propensione ai rapporti interpersonali e alla vendita e capacità di leadership, che dovranno svolgere le procedure operative del ristorante, mantenere gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto, gestire l’organizzazione del ristorante, verificare gli standard critici per tempi di tenuta del prodotto, velocità e qualità del servizio, qualità del prodotto, igiene e sicurezza del cibo ed organizzare la formazione dei nuovi collaboratori; Impiegati Area Amministrativa, con precisione, autonomia nello svolgere il proprio lavoro, flessibilità e buone capacità organizzative, che dovranno occuparsi della contabilità generale, della fatturazione attiva e passiva, controllare incassi ed estratti conto e gestire pratiche amministrative; Responsabili del Marchio, con ottima capacità di lavorare in team e capacità di lavorare in un contesto dinamico e mutevole, che dovranno gestire le strategie di marketing dei prodotti assegnati, sviluppare contenuti digitali per le proprie categorie di riferimento, contribuire allo sviluppo del piano marketing, gestire il portafoglio prodotti e le relazioni, i progetti e soprattutto i processi con i principali gruppi di lavoro interni.

