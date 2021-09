Fiumicino – “Oggi è una bellissima giornata. Se la scorsa primavera avevamo visto, con la chiusura di Auchan di Parco Leonardo (leggi qui), il licenziamento di tutte le lavoratrici e lavoratori, con l’apertura di Emisfero abbiamo assistito all’assunzione di 60 di loro, mentre per gli altri 18 è stato garantito l’assorbimento da parte di centri Conad di Roma”.

Lo ha detto Anna Maria Anselmi, assessora al Lavoro di Fiumicino, a margine dell’inaugurazione del nuovo supermercato all’interno del centro commerciale di Parco Leonardo.

di 27 Galleria fotografica Emisfero, l'inaugurazione al Centro Leonardo









All’apertura del supermercato erano presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini e l’assessore allo Sport, Scuola e Tpl Paolo Calicchio.

“Un risultato ottimo, raggiunto grazie all’impegno dell’Amministrazione che ha seguito la vertenza Auchan fin dall’inizio – sottolinea Anselmi – e grazie alla dirigenza di Emisfero che si è dimostrata un’azienda aperta al dialogo con il Comune e attenta alle vicende che interessano il territorio nel quale, da oggi, opera”.

“E’ stato bellissimo, questa mattina, incontrare nuovamente quelle lavoratrici e quei lavoratori con gli occhi di chi guarda al futuro con più serenità e con una certezza”, conclude l’Assessora.

“Emisfero venderà il pesce pescato nei nostri mari, grazie ad un accordo con i pescatori locali – aggiunge l’assessora Antonelli -: un ottima notizia per la valorizzazione del nostro pesce, per la tutela del comparto della pesca di Fiumicino e per la garanzia di qualità verso i clienti”.

“Inoltre – conclude Antonelli -, l’azienda ha accolto la nostra richiesta di prevedere un servizio di consegne a domicilio per venire incontro alle esigenze di tutte quelle persone che, per diverse ragioni, hanno difficoltà a recarsi personalmente a fare la spesa. Il servizio sarà implementato da gennaio, ma nel frattempo sarà possibile prenotare la spesa on line e ritirarla in un secondo momento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino