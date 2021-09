Pesca sportiva, da Anzio a Fiumicino arriva il “Big Fish Tournament 2021”

Anzio – Il 25 settembre si svolgerà il raduno dilettantistico di pesca sportiva a traina d’altura “Roma Big Fish Tournament 2021” sul litorale laziale tra il comune di Fiumicino e Anzio. Il raduno inizierà alle ore 8:00 e andrà avanti fino alle 17:00 con eventuale recupero nella giornata del 26 settembre a causa delle condizioni meteo.

Il raduno potrebbe essere spostato al 2 ottobre con recupero nella giornata del 3 ottobre se le condizioni meteo non saranno favorevoli.

“Dovrà essere prestata la massima attenzione alla navigazione, all’ancoraggio e alla sosta con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale”, si legge nell’Ordinanza della Guardia Costiera.

Inoltre, “le unità in navigazione in prossimità del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle unità intente nell’attività di pesca, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

(Il Faro online)