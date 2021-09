Roma – Alle 7 di questa mattina, la Squadra Operativa 7A del distaccamento di Ostiense, è intervenuta in via di Malnone,25 per l’incidente stradale di un camion da cantiere all’interno di una cava.

Il pesante mezzo si è ribaltato lateralmente, il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco togliendo il parabrezza ed è stato assicurato al personale sanitario i quali in codice rosso lo hanno trasportato all’Aurelia Hospital.

