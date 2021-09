“Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)”, la presentazione del libro della Pro loco dedicato alla città

Tarquinia – Parole e immagini per scoprire una città e un territorio che non cessano di sorprendere gli occhi dei visitatori e delle persone che vi abitano. A raccontare “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)”, la penna di due tarquiniesi innamorati del proprio paese corredata da una serie di straordinarie fotografie, che accompagneranno il lettore in un itinerario tra arte, storia, natura, tradizioni e folclore. Il libro, che sarà stampato da Typimedia Editore, è voluto dalla Pro Loco Tarquinia e verrà presentato a dicembre. In questi giorni sono iniziate le sessioni fotografiche per catturare la bellezza e l’unicità dei luoghi più e meno conosciuti di Tarquinia.

“Dal centro storico al mare, dall’Ara della Regina alle tombe etrusche, dalla Farnesiana alle Saline, gireremo in lungo e largo il territorio ed entreremo all’interno di monumenti che celano capolavori – afferma il direttivo del Pro loco Tarquinia -. Le sessioni proseguiranno nelle prossime settimane. Le parole e le immagini ci restituiranno una Tarquinia dai tantissimi volti. Il libro verrà presentato a dicembre. Un regalo di Natale per chi ama questo paese e vuole avere nella sua libreria un prodotto editoriale di qualità”.

