Valle di Comino, la Regione Lazio conferma il riconoscimento del biodistretto

Regione Lazio – “La delibera regionale che conferma il riconoscimento, ai sensi dell’art 13 e dell’art. 4 del Regolamento Regionale ‘Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti’ di cui alla DGR 51/2021, il biodistretto Valle di Comino‘ è un’ottima notizia per il territorio, e per i comuni di Acquafondata, Atina, Alvito, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Campoli Appennino, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Settefrati, e Vallerotonda”. Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli.

!Il biodistretto consolida l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi coinvolti al fine di valorizzare le risorse economiche, sociali e culturali presenti, favorire uno sviluppo economico, turistico e sociale della realtà locale, basato sulla gestione eco-sostenibile delle attività e sulla tutela attiva del territorio, nonché di diffondere la conoscenza delle attività agricole e agroalimentari nonché delle altre attività storicamente e tradizionalmente presenti nel territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio