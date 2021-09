Al via la 15esima edizione della Maratonina Archeologica di Vulci

Montalto – Il 26 settembre si corre alla 15esima Maratonina Archeologica di Vulci. L’evento sportivo, targato Uisp e Polisportiva Montalto con il patrocinio del Comune di Montalto, in collaborazione con Fondazione Vulci, vedrà la partecipazione di numerosi atleti di tutta Italia nella suggestiva location naturalistica.

Dalle ore 8 il raduno dei partecipanti; alle 9:45 la partenza non competitiva di 4,5 km e la gara vera e propria è prevista alle ore 10:00 su un percorso di 9 km.

A tutti i partecipanti delle categorie femminili e maschili verrà consegnato un pacco ristoro e la medaglia di partecipazione.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale per gli eventi sportivi. Si tratta di un contributo di 5mila euro proprio per la realizzazione della Maratonina di Vulci, il cui progetto è stato premiato tra i meritevoli nell’avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale.

