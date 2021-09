Alitalia, lavoratori in protesta, Roma-Fiumicino nuovamente bloccata

Fiumicino – Non si fermano le proteste dei lavoratori Alitalia dell’aeroporto di Fiumicino che, a seguito della rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla Cigs e in concomitanza con lo sciopero del trasporto aereo indetto per venerdì 24 settembre, hanno nuovamente bloccato l’autostrada Roma-Fiumicino.

Una parte dei manifestanti di Alitalia, dopo essere passati davanti ai terminal dell’aeroporto di Fiumicino, si è infatti diretta verso l’autostrada Roma-Fiumicino, ostacolando la circolazione in direzione dell’aeroporto. La Polizia, che li sta presidiando a vista, sta ora tentando di deviare il corteo.

Circa duemila i manifestanti che hanno invaso la strada, intonando cori e sorreggendo manifesti di protesta: “Chi l’ha visto?” si legge su uno di questi, che ritrae il premier Mario Draghi. Da mesi, infatti, i dipendenti Alitalia chiedono al Governo di aprire un tavolo di confronto permanente sul tema.

E fra loro c’è persino chi ha simulato una crocifissione, simbolo della condizione attuale dei lavoratori dell’ex compagnia di bandiera.

La situazione sull’autostrada

La circolazione autostradale sulla Roma-Fiumicino, sul tratto finale che collega con l’aeroporto di Fiumicino, al momento risulta totalmente bloccata a causa della presenza di centinaia di manifestanti che occupano la carreggiata. Alcune persone, probabilmente passeggeri che rischiano di perdere i voli, stanno ora scendendo dalle auto ferme, per cercare di raggiungere a piedi l’aeroporto.

Momenti di tensione con le forze dell’ordine

Secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, non ci sono state cariche ai lavoratori Alitalia che hanno bloccato la circolazione sull’autostrada Roma-Fiumicino. Ci sono stati, però attimi di tensione quando i manifestanti hanno forzato il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere l’autostrada. Quattro agenti sono rimasti feriti.

I sindacati: “Continueremo finché non riceveremo risposte adeguate”

“Com’era prevedibile è stata molto alta, con punte dell’100% in alcuni aeroporti, l’adesione allo sciopero di oggi di tutto il trasporto aereo, eccetto Enav”, spiegano in una nota congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, chiarendo che la mobilitazione continuerà ad oltranza fino a quando non riceveranno “risposte adeguate”.

“Da mesi – sottolineano – chiediamo l’intervento del Governo per garantire la tenuta industriale del settore. Siccome per noi non ci sono figli e figliastri, ricordiamo tutti i temi per noi indifferibili e che non ci stanchiamo di portare all’attenzione dei quattro Ministeri: il blocco dei licenziamenti sino ad avvenuta ripresa del comparto; la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; la vertenza Alitalia/Ita, che coinvolge circa 10.500 lavoratori, per i quali chiediamo un programma di ammortizzatori sociali che duri per tutta la durata del piano industriale della nuova compagnia di bandiera, al fine di tutelare tutti i lavoratori”.

Fino ad ora, sottolineano, “registriamo la grande assenza del Governo dalla trattativa mentre per noi è imprescindibile il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre: la vertenza Air Italy con 1.322 lavoratori per cui è stata avviata la procedura di licenziamento; la crisi delle compagnie aeree Norwegian, Ernest e Blue Panorama e delle compagnie aeree straniere basate in Italia tutte sotto regime di ammortizzatori sociali e le vertenze verso quelle società che rifiutano il confronto con il sindacato. Serve il rifinanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo (Fsta) e l’avvio di un confronto immediato affinché vengano emessi una serie di provvedimenti integrativi e correttivi della attuale normativa riguardo il complesso degli ammortizzatori sociali del settore”.

“Chiediamo l’applicazione puntuale dell’articolo 203 del decreto Rilancio sul contratto collettivo nazionale di settore per combattere il dumping sociale e salariale attuato da quelle imprese che applicano regolamenti unilaterali o contratti aziendali con salari inferiori al ccnl. Per tutti questi motivi la mobilitazione continuerà ad oltranza”, concludono.

Zingaretti: “La Regione farà la sua parte”

“La convocazione del Ministro del Lavoro Orlando, dei sindacati e dell’azienda, rappresenta senza dubbio il primo passo per individuare una soluzione nella vertenza che riguarda la neo società Ita e soprattutto il destino di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie”, ha commentato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

“Il dialogo e il confronto tra le parti – dice – sono un elemento indispensabile anche e soprattutto quando si parla di tutele del diritto al lavoro. Come Regione Lazio abbiamo voluto rivestire un ruolo attivo sin dall’inizio, anche considerando che circa l’85 % dei dipendenti di Alitalia vive nella nostra regione e che il contraccolpo per il tessuto economico e produttivo del Lazio sarà inevitabile. Oltre al settore aereo e aereoportuale vi è infatti un indotto che è drammaticamente coinvolto in questa vicenda”.

“Intendiamo per questi motivi continuare a non far mancare la nostra presenza e il nostro sostegno alle parti coinvolte. Confidiamo che il Governo saprà vigilare al meglio su questa prima fase di contrattazione e scongiurare possibili fughe in avanti a danno dei dipendenti”.

Falconi: “Lavoratori vittime di tante incapacità politiche e manageriali”

“Piena solidarietà ai dipendenti Alitalia che chiedono al Governo di aprire un tavolo di confronto permanente – ha aggiunto Mario Falconi, candidato civico per il centrosinistra alla presidenza del Municipio X (leggi qui).

“Li abbiamo incontrati questa mattina a Fiumicino – racconta -, dove prosegue la loro lotta a pochi giorni dal fallimento delle trattative con i nuovi vertici della nuova compagnia aerea Ita. Le loro richieste in merito alla chiarezza relativa ad assunzioni, tutela per i contratti di lavoro è quanto mai sacrosanta”.

Bordoni: “Il nuovo piano industriale deve tenere conto dei tanti lavoratori e delle loro famiglie”

“Il passaggio di consegne tra Alitalia e Ita non può prescindere da un forte piano industriale che tuteli i livelli occupazionali e rilanci la nuova compagnia di bandiera. È la strada maestra per proteggere Roma e lo scalo di Fiumicino, un pezzo strategico del mercato aereo europeo e internazionale,” lo dice il consigliere capitolino e candidato della Lega alle comunali, Davide Bordoni.

“Bene ha fatto la Lega – continua Bordoni – a chiedere al ministro Franco un’audizione sulle prospettive aziendali. Il nuovo piano industriale deve tenere conto dei tanti lavoratori e delle loro famiglie, non si può tergiversare sul loro destino. Governo, Parlamento e parti sociali facciano il possibile per sciogliere i nodi ancora in sospeso nella trattativa, accompagnando la nascita di una nuova compagnia aerea competitiva sul piano internazionale, che garantisca standard elevati nella flotta, nelle tratte e nel personale. Non ci possiamo permettere una compagnia depotenziata o a mezzo servizio”, conclude.

Notizia in aggiornamento…

(Il Faro online)