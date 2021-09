“Clean up the World”: due giornate per ripulire le spiagge di Coccia di Morto e Passoscuro

Fiumicino – Anche quest’anno il Comune di Fiumicino ha aderito all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo – Clean up the World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale mondiali organizzate da Legambiente con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di UPI.

“Questa amministrazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sempre in prima linea per contrastare con azioni concrete e campagne di sensibilizzazione l’inquinamento del territorio, ha aderito con entusiasmo alla campagna nazionale ‘Puliamo il Mondo’, cosciente che l’azione delle Istituzioni, insieme a quelle di ogni singolo cittadino, possono perseguire l’obiettivo comune di rendere migliore il nostro territorio e combattere insieme il degrado e gli atti di inciviltà che portano all’abbandono di rifiuti di ogni genere”.

“Quest’anno ‘Clean Up the World’ si svolgerà nel weekend dal 24 al 26 settembre e insieme a Legambiente Lazio ha organizzato due iniziative sul territorio comunale di Fiumicino alle quali abbiamo invitato a partecipare anche le associazioni che collaborano con noi durante l’anno”. Ecco gli eventi in programma:

Domenica 26 settembre – Pulizia spiaggia e dune Coccia di Morto – Fiumicino – orario: 9:00-13:00

Mercoledì 29 settembre – Pulizia spiaggia Passoscuro (zona dune) – appuntamento per i volontari in via Dolianova – orario: 9:30-13:00

Le iniziative che verranno seguite da Legambiente Lazio e il circolo di Fiumicino seguiranno tutte le procedure di sicurezza per il contenimento del rischio da contagio da Sars-CoV-2, che Legambiente Italia ha previsto in un apposito protocollo.

