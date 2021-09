Dentro Luna Rossa: presentato il libro dell’avventura di Romano Battisti all’America’s Cup

Lo scorso 22 settembre a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, è stato presentato il libro "Dentro Luna Rossa" di Gianluca Atlante, che racconta l’avventura di Romano Battisti all’America’s Cup di vela.

A fare gli onori di casa il Presidente del Coni Giovanni Malagò che ha sottolineato come Romano sia un grande atleta e una grande persona, capace di superare e vincere sfide sportive e di vita. Parole di stima per l'atleta delle Fiamme Gialle anche da Max Sirena, Team leader di Luna Rossa, Carlo Mornati, Segretario Generale del Coni e il Presidente della FIV Francesco Ettorre.

Presenti in sala, oltre all'autore del libro Gianluca Atlante che ha ringraziato le Fiamme Gialle per dargli continuamente la possibilità di scrivere delle belle storie di sport, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen.B. Flavio Aniello, il vice Presidente del Coni Silvia Salis, l'Assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio Enrica Onorati, il Direttore Tecnico della Federazione Italiana Canottaggio Francesco Cattaneo e il bronzo olimpico 2016 e 2020 in "quattro senza" Matteo Lodo.

La trama del libro: Battisti vs Sullivan, anche in mare

Il libro narra le gesta del finanziere Romano Battisti che, dopo l'argento olimpico a Londra 2012 nel canottaggio, ha deciso di lasciare lo scafo a remi per salire su una barca a vela per partecipare ,con il Team Luna Rossa Prada Pirelli, alla 36^ edizione della Coppa America. Racconta anche un'altra storia, la sfida "infinita" tra Romano e Joseph Sullivan, Italia contro Nuova Zelanda. Infatti, nel 2012 fu proprio l'imbarcazione dei "Kiwi" con a bordo Sullivan a vincere l'oro olimpico davanti agli Azzurri. Lo stesso Sullivan che, a bordo del Team Emirates New Zeland, Romano ha dovuto sfidare in Coppa America.

