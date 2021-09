Fiumicino, al via gli interventi di sistemazione nei parchi: si inizia da Passoscuro

Fiumicino – “Sono iniziati gli interventi nei parchi cittadini programmati dall’assessorato all’Ambiente e che interesseranno 10 parchi sparsi in tutto il territorio”. Lo fanno sapere la presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi, e la presidente della Commissione Urbanistica, Barbara Bonanni.

“Il primo parco interessato è quello di Passoscuro dove è previsto il ripristino dell’impianto di irrigazione, la semina del prato inglese, la manutenzione delle panchine, l’installazione di due nuove altalene accessibili anche alle persone con disabilità, la sostituzione della pavimentazione anti trauma, la pulizia del monumento a Salvo D’Acquisto e la messa a dimora di nuove piante – spiegano le presidenti -. Si proseguirà poi con il Parco delle idee a Pleiadi, dove entro pochi giorni sarà fatto un sopralluogo. Anche Pleiadi si interverrà con il ripristino dell’impianto di irrigazione, la manutenzione delle panchine, l’installazione di un’altalena doppia e di un dondolo, oltre che con la sistemazione dei vialetti”.

“Interventi simili, differenziati a seconda delle situazioni specifiche, sono previsti anche nel parco di Maiori a Fregene, in quelli di via Cuglieri e via Raulich ad Aranova, in via Monte Solarolo, Villa Guglielmi e via Rocce Anzini a Isola Sacra, al Parco Azzurra Matiddi a Focene – concludono Magionesi e Bonanni -. Ringraziamo l’assessorato all’Ambiente per questi interventi, realizzati grazie ai fondi Cipe, che renderanno più sicuri e fruibili i nostri parchi cittadini a beneficio, soprattutto dei più piccoli e delle famiglie”.

