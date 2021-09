Lotta al Covid, D’Amato: “La Raggi si vanta dei risultati a Roma… e chi è Cacini?”

Roma – “Ho letto che la sindaca Raggi in un confronto pubblico si è vantata dei risultati nella lotta al Covid a Roma. Davvero singolare per una sindaca ‘ni-vax’, totalmente non pervenuta negli oltre 600 giorni di contrasto alla pandemia. Più che una dichiarazione della prima cittadina di Roma sembrava una battuta di avanspettacolo. A Roma si dice ‘e chi sei Cacini?’ per ricordare Gustavo Cacini noto per i suoi atteggiamenti coloriti”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel pomeriggio a margine dell’iniziativa di AIOP dal titolo ‘La nuova Sanità dopo il PNRR’.

(Il Faro online)