Muffin alle mele in salsa di vaniglia: un gustoso dessert della Fattoria Santo Stefano

Cucina e Sapori – Gustare piatti prelibati, in una location immersa nel verde, senza allontanarsi troppo: tutto questo lo offre la Fattoria Santo Stefano a Fiumicino in via Bottegone 311. Uno stile rustico, ma accogliente adatto anche per le famiglie, con un grande spazio esterno, dove potersi godere l’aria aperta. Il tutto gustando piatti tradizionali fatti con prodotti naturali di qualità e piatti della cucina Gourmet.

Oggi vi proponiamo uno dei dolci più golosi, serviti alla Fattoria Santo Stefano: i muffin alle mele in salsa di vaniglia

La ricetta: muffin alle mele in salsa di vaniglia

Ingredienti/dosi x 12 muffin

2 uova

2 etti di farina

2 etti di zucchero

100 ml di latte

100 ml di olio evo

Mezza bustina di lievito

Due pizzichi di sale

Mezzo limone grattugiato

Liquore a piacere q.b. (noi mettiamo della Sambuca)

1 mela e mezza

Cannella

Salsa di vaniglia

3 tuorli di uovo

200 ml di latte

100 ml di panna

50 gr di zucchero

Bacchetta di vaniglia

Preparazione

In un recipiente mettete le uova e lo zucchero e montatele con uno sbattitore, dopo unite il degli ingredienti a parte in un altro recipiente, sbucciate le mele e tagliatele a fette o a dadini come più preferite, conditele con una spolverata di zucchero e cannella.

In una teglia mettete i pirottini e mettete dentro ad ogni pirottino un pezzetto di mela; poi mettete l’impasto e finite di mettere le mele rimaste . Pre-riscaldate il forno a 180 gradi e infornare la teglia per circa 30 minuti.

Nel frattempo che i muffin sono al forno prepariamo la salsa di vaniglia in un pentolino mettete latte e panna un pezzetto di bacca di vaniglia.

In un piatto mettete i tuorli di uovo e lo zucchero, sbatteteli fino a formare una cremina; appena il latte è bello caldo, unite il tuorlo di uovo che avete preparato e portare in ebollizione a fuoco lento. Toglietelo quando vedete che si è formata la salsa. Attenzione a non farlo cuocere troppo.

Quando tutto è pronto, mettete la salsa su di un piattino e dopo metteteci sopra il muffin.

Decoratelo a vostro piacere… noi a volte lo facciamo con le lamelle di mandorle o granella di nocciole.

Se sei un vero appassionato, clicca qui per visitare Fornelli d’Italia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cucina e Sapori