Roma, 300 persone assembrate e senza mascherina: chiuso locale ai Parioli

Roma – Proseguono i controlli della Polizia Locale sul territorio capitolino per verificare il rispetto delle misure per la tutela della salute collettiva.

Nel corso delle verifiche nel quartiere Parioli, ieri sera le pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute in un locale nella zona di Villa Borghese, dove era in corso una serata con musica e dj alla presenza di circa 300 persone.

Assembramenti e mancato uso dei dispositivi di sicurezza, volti a contenere il contagio da Covid -19, hanno fatto scattare il provvedimento di chiusura per 5 giorni, oltre alle sanzioni previste. I Sigilli sono arrivati dopo la diffida di alcuni giorni prima, cui non ha seguito alcun accorgimento. In corso ulteriori accertamenti in materia edilizia e sui titoli autorizzativi dell’attività.