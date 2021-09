Trasporto pubblico di Fiumicino, in arrivo nuove linee e corse per studenti e pendolari

Fiumicino – “Come avevamo annunciato, dopo i primi giorni di osservazione e assestamento degli orari scolastici, ancora soggetti all’emergenza Covid, abbiamo apportato alcune modifiche al piano invernale del trasporto pubblico“.

Ad annunciarlo è l’assessore al Tpl di Fiumicino, Paolo Calicchio, che spiega: “Da lunedì 27 settembre, infatti, entreranno in vigore alcune importanti novità: la linea 4, Circolare 1 Isola Sacra, seguirà un percorso più funzionale e diretto, con passaggio sul Ponte Due Giugno e Capolinea in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La linea seguirà le stesse fermate già previste dal piano, con l’unica modifica sul capolinea che sarà sotto il palazzo comunale, e non più presso la Darsena. Questa modifica agevolerà gli spostamenti degli studenti provenienti dalle zone più a nord del Comune che frequentano la sede centrale dell’I.I.S. Paolo Baffi e la succursale del Liceo Leonardo Da Vinci, entrambe con sede ad Isola Sacra, in Via Lorenzo Bezzi”.

“La linea circolare permetterà alle studentesse e agli studenti di arrivare con più facilità e in tempi brevi al capolinea di Fiumicino da cui raggiungere le altre destinazioni previste dalle altre linee che passano o hanno il loro capolinea nello stesso luogo – sottolinea l’assessore -. La modifica del percorso della linea 4 è un’anticipazione del nuovo piano di trasporti e di organizzazione delle linee, che si avvierà una volta conclusi i lavori del parcheggio di scambio di Via Foce Micina, a Fiumicino”.

“Altre modifiche al piano riguarderanno la linea 16 con una nuova partenza dalla Stazione di Maccarese alle ore 13.15, sempre per venire incontro alle esigenze degli studenti, e la linea 9 con il nuovo orario delle ore 10.45 da Stazione FFSS Fiera di Roma – prosegue l’assessore -. Per ciò che riguarda la linea 2, la corsa delle 17.05 sarà anticipata di dieci minuti e partirà, quindi, alle ore 16.55″.

“Queste variazioni, pensate per agevolare i flussi verso gli istituti superiori della città e quelli dei pendolari – conclude Calicchio -, sono il frutto di una programmazione in costante evoluzione e pronta ad ascoltare le richieste dei cittadini e ad adeguarsi alle esigenze degli istituti scolastici che, anche per l’emergenza covid, sono spesso costretti a modificare i propri orari. Ringrazio i tecnici dei miei uffici e di Trotta per la costante e costruttiva collaborazione nel trovare le soluzioni migliori. Chi preferisce fare il professionista delle polemiche, invece, somiglia sempre di più a quelle persone di cui Dante parla nel terzo canto dell’Inferno, quelle che si aggirano senza meta, senza un’idea propria, ma alla costante ricerca del più forte a cui adeguarsi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino