Cade in pista e viene investito dalle moto in corsa: muore a 15 anni il pilota Dean Berta Vinales

Jerez – Il pilota spagnolo Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto in un incidente in gara. Classe 2006, è caduto nella curva 1 ed è stato investito dalle moto in corsa. Alle ore 14 era prevista la prima competizione delle tre sul circuito di Jerez, ma è stata annullata dagli organizzatori.

“Siamo profondamente rattristati nel dover annunciare la perdita di Dean Berta Vinales” annuncia la WorldSBK, mandando “un messaggio di vicinanza e amore alla famiglia, ai suoi cari e al suo team”. “La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente – concludono -. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche”. (fonte Adnkronos)