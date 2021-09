Covid-19, a Fiumicino 23 guariti e 28 nuovi positivi: il bollettino del 25 settembre

Fiumicino – “Secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, oggi nel Comune di Fiumicino si registrano 89 positivi, 38 donne e 51 uomini, con una età media di 34 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Sono 23 i guariti – aggiunge – e 28 i nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione. Le località maggiormente interessate sono Fiumicino e Isola sacra (43% dei casi totali), Fregene (13%), Aranova (12%) e Passoscuro (10%)”.

“Ricordo che sono iniziate le somministrazioni della terza dose di vaccino antiCovid – conlude il sindaco – e già 5 mila persone l’hanno ricevuta. È online la pagina di prenotazione per la dose addizionale solo per le categorie elencate nella circolare del ministero della Salute-direzione generale Prevenzione del 14 settembre (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome). Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione”.

