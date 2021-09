Covid-19, il camper della Asl fa tappa ad Ardea: altri 60 vaccinati in un giorno

Ardea – “Volevo ringraziare il personale della Asl Roma 6, della Croce Rossa Italiana-Comitato di Ardea e della Protezione Civile Airone che oggi hanno reso possibile un’altra delle giornate vaccinali alla Rocca di Ardea, nel cortile della parrocchia di San Pietro, messo a disposizione da Don Aldo”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Per motivi di lavoro – aggiunge – non sono riuscito ad andare a salutarli di persona come altre volte, ma siamo stati in continuo contatto telefonico per aggiornamenti sulla situazione. Come avevamo previsto, oggi c’è stato un aumento dell’affluenza ma ormai la squadra è consolidata: grazie al lavoro di tutti, oggi altri 60 cittadini si sono vaccinati, portando a quasi 600 le persone che hanno potuto usufruire della campagna vaccinale con il camper della Asl”.

