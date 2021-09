Da Napoli a Reggio Calabria in bus, ma con falsi green pass: due passeggeri bloccati dal Nas

Prosegue a pieno ritmo la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del green pass: dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128 ai titolari di esercizi commerciali ed attività oggetto di obbligo di certificazione Covid. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. A queste, si aggiungono 5 violazioni penali contestate ad altrettante persone deferite alle

Autorità giudiziarie per i reati di falso e sostituzione di persona, poiché ritenute responsabili di aver utilizzato certificati verdi Covid di altre persone o aver esibito falsa documentazione attestante la negatività al Covid-19.

In particolare sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due cittadini nigeriani, poiché sorpresi a bordo di un bus a lunga percorrenza, nella tratta Napoli-Reggio Calabria, privi di green pass in alternativa ai quali esibivano una falsa certificazione di tampone molecolare negativo al Covid-19.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)