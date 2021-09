Ostia, lo spettacolo pirotecnico si farà: appuntamento al Pontile

Ostia – Si svolgerà questa sera, alle ore 21.30, lo spettacolo pirotecnico dal pontile di Ostia. Tutti potranno partecipare all’evento, che è libero. Non è richiesto il green pass. Il candidato alla presidenza del X Municipio e attualmente vicepresidente dello stesso Municipio, Alessandro Ieva, fa sapere che saranno sparati da terra con costi inferiori (circa 10mila euro in meno) rispetto all’importo iniziale.

Nelle scorse settimane lo spettacolo pirotecnico era entrato al centro della polemica politica perché sarebbe avvenuto in concomitanza con la cena elettorale della sindaca Raggi che si svolse in un ristorante adiacente al luogo stabilito per i fuochi. Sulla vicenda era intervenuto anche il consigliere capitolino Ferrara che aveva detto: “Sono due eventi separati. I fuochi li avevano pianificati due mesi fa” (leggi qui).

