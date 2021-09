Roma, aveva svaligiato un appartamento: minorenne incastrata dalle telecamere

Roma – Gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una minore identificata come responsabile di furto in appartamento avvenuto il 17 agosto scorso in via Catania.

Nell’occasione erano stati asportati monili in oro e borse di lusso, per un valore quantificato in circa 15mila euro. Grazie all’ausilio della Polizia Scientifica e ad alcune immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza si è risaliti alla minorenne. La stessa, con numerosi pregiudizi di Polizia, è stata associata presso la struttura minorile in via Virginia Agnelli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

