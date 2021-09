Settimana Europea dello Sport, la ‘Legend’ Stefano Maniscalco al Foro Italico

Roma – La Settimana Europea dello Sport è stata lanciata nel 2015 dalla Commissione europea ed è in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre. Con l’obiettivo primario di promuovere stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini, la manifestazione e il progetto #BeActive sono coordinati dal Dipartimento per lo sport e attuati da Sport e Salute.

#BeActive si propone obiettivi molto importanti come il benessere psicofisico della popolazione attraverso l’adozione di stili di vita attivi, la gioia di vivere e la resilienza nei confronti delle difficoltà, la ripartenza post-pandemia, l’educazione allo sport per tutte le fasce d’età, lo scambio intergenerazionale, l’inclusione socioeconomica attraverso lo sport, l’integrazione di persone con fragilità e lo sviluppo di parchi urbani e aree periferiche.

L’evento principale è al Parco del Foro Italico a Roma, dove il 24 settembre 2021 è stato allestito il BeActive Multi Sport Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi sport presenti. L’evento prevede la presenza degli sportivi, degli amatori e dei curiosi durante tutta la giornata.

Presente anche il campione di karate Stefano Maniscalco in qualità di ‘Legend’ di Sport e Salute, insieme a Massimiliano Rosolino, Tania Di Mario e al sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.

Chiunque può partecipare alla Settimana Europea dello Sport, scegliendo gli eventi più vicini o quelli che piacciono di più.

