Latina, i carabinieri lo fermano per un controllo e lui dà di matto: denunciato

Latina – L’avevano avvicinato per un semplice controllo, ma lui ha dato di matto e aggredito i carabinieri. E’ successo a Latina, nella notte fra il 25 e il 26 settembre.

I militari, nel corso del servizio perlustrativo, hanno avvicinato l’uomo per un controllo di polizia, ma quest’ultimo, in stato di alterazione psicofisica, ha dato in escandescenza per evitare il controllo, usando violenza verso gli operanti.

Grazie al pronto intervento dei militari, però, nessuno è rimasto ferito, e l’uomo, un 47enne, è stato riportato alla calma e denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina