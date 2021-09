Sabaudia, rubarono i soldi dalla borsa di una commessa: denunciate

Sabaudia – Approfittando di un momento di distrazione, avevano sfilato il portafogli dalla borsa di una commessa, rubandone il contenuto. Era successo a Sabaudia lo scorso 12 agosto, all’interno di un esercizio commerciale.

Nella giornata del 25 settembre, però, le due ladre – due donne residenti a Roma e ad Aprilia – sono state identificate dai carabinieri, che le hanno denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

