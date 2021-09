Terracina, minaccia di morte un imprenditore e prende a testate un poliziotto: arrestato

Terracina – Il 24 settembre gli Agenti del Commissariato di Terracina, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato nei confronti di un 36enne pluripregiudicato del luogo, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale commesso in danno di un agente che veniva poi refertato presso l’ospedale di Terracina.

Tutto aveva origine nella medesima mattinata, allorquando, presso gli Uffici del Commissariato, si è presentato un imprenditore locale che dichiarava di essere stato aggredito e minacciato di morte da un uomo presso la propria attività commerciale.

Vista la gravità delle minacce proferite e in considerazione del profilo criminale dell’autore indicato dalla vittima, il personale del Commissariato si recava tempestivamente presso l’abitazione del pregiudicato, per effettuare la necessaria perquisizione alla ricerca di armi.

L’uomo, sin da subito, si dimostrava riottoso verso gli operatori di polizia, non lesinando frasi oltraggiose e minatorie nei loro confronti, fino a scagliarsi verso uno degli operanti e colpendolo con una testata al volto. Dunque si procedeva all’arresto del pluripregiudicato.

In data di ieri, il Giudice del Tribunale di Latina ha convalidato l’arresto in flagranza di reato, disponendo, inoltre, la misura cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla P.G.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

